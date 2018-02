Aan 200 kilometer per uur geflitst: "Gevlucht voor verkeersagressie" 27 februari 2018

Een 25-jarige man uit Kapelle-op-den-Bos moet de vier examens voor het rijbewijs hernemen en zijn auto drie weken aan de kant laten van de politierechter. Yorben V.C. werd op tweede kerstdag vorig jaar geflitst tegen 200 kilometer per uur op de E40 in Bertem. "Ik moest vluchten voor verkeersagressie", verklaarde de twintiger zijn hoge snelheid. V.C. werd naar eigen zeggen ingesloten op de autosnelweg. Omdat de situatie dreigde te escaleren, gaf hij plankgas met zijn Audi S3. Die auto zou hij nu te koop hebben gezet. Omdat de twintiger op eigen houtje een verkeerscursus volgde, sprak de rechter de straf grotendeels met uitstel uit. De boete van 1.000 euro is voor 280 euro effectief. Het rijverbod van drie maanden is voor 70 dagen met uitstel. De man moet wel opnieuw alle proeven afleggen om opnieuw de baan op te mogen. (KAR)