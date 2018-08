750 euro voor Rode Kruis 23 augustus 2018

Het Rode Kruis Groot-Bertem mocht onlangs een cheque van 750 euro in ontvangst nemen. Dat bedrag kregen zij van The Beginners.





"Dat is begonnen met een aantal 'bleukes' om passief sportief iets te doen in Leefdaal. Ondertussen zijn wij al enkele jaren bezig en organiseren wij het voetbal en wielerwedstrijden en dit allemaal op groot scherm", zegt Dirk Overloop van krantenwinkel 't Schrijverke. De 750 euro was de opbrengst van het WK voetbal en De Ronde van Vlaams Brabant.





(ADPW)