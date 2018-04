27 maanden cel voor pick-updief 18 april 2018

02u38 0 Bertem Een 29-jarige man uit Anderlecht is veroordeeld tot 27 maanden cel voor het stelen van een terreinwagen met aanhangwagen in Leefdaal. Tijdens zijn vlucht probeerde hij nog een agent van de sokken te rijden. Poging doodslag oordeelde de rechter.

Op klaarlichte dag stapte Faysal E.M. (29) op 29 mei 2015 de terreinen op van Veronica Cars in Leefdaal. Hij sprong in een terreinwagen Nissan met aanhangwagen en stoof ervandoor. Terwijl de politie werd verwittigd, zette een werknemer de achtervolging maar die werd meteen gehinderd door een man in een Mercedes. Een 42-jarige kompaan uit Anderlecht bleek achteraf. De politie stelde een wegblokkade op in Huldenberg maar dat belette E.M. niet om plankgas te geven. Een agent moest daarbij springen voor zijn leven. De twintiger reed zich uiteindelijk vast. Hij werd veroordeeld tot 27 maanden cel, waarvan 15 met probatie-uitstel. Zo moet hij vast werk behouden en een sensibiliseringscursus volgen. Zijn Brusselse kompaan in de Mercedes kreeg een jaar cel voor zijn betrokkenheid. (KAR)