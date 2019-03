1.043 inwoners maken Bertem zwerfvuilvrij ADPW

26 maart 2019

11u02 0 Bertem De gemeente Bertem houdt deze week een grote lenteschoonmaak. En daar steken heel wat inwoners de handen voor uit de mouwen.

“De leerlingen van de drie lagere scholen ruimen in de loop van de week de schoolomgevingen op. Zondag 31 maart volgen de andere ‘mooimakers’ uit onze gemeente dat goede voorbeeld. In totaal zullen maar liefst 1.043 Bertemnaren alle zwerfvuil in Korbeek-Dijle, Leefdaal en Bertem opruimen. We hopen dat nadien iedereen dit harde werk respecteert en zijn afval gewoon in de vuilnisbak gooit”, zegt schepen van Milieu Marc Morris (CD&V).

“Om al die mooimakers te bedanken voor hun inzet trakteren we hen zondag om 12.30 uur op een hapje en een drankje in de Pastorij in Bertem. Hiervoor hebben 141 personen bevestigd dat ze aanwezig zullen zijn. De Erfgoedkamer zorgt voor de gelegenheid voor een kleine tentoonstelling over de voorbije tien zwerfvuilacties”, aldus nog Morris.

-