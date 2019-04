‘Terug naar Leefdaal’ met Jos Brumagne ADPW

11 april 2019

Jos Brumange zet het werk van zijn vader voort en heeft een fijn boek over Leefdaal geschreven. Op woensdag 24 april komt hij er in de bib van Leefdaal over vertellen.

Honderden artikelen en boeken had Willy Brumagne verzameld, wanden vol archief, literatuur en foto’s voor het boek dat hij wilde schrijven over Leefdaal, voor zijn plotse overlijden. Zoon Jos heeft nu zijn versie van de caleidoscopische zoektocht neergeschreven over een veranderend en evoluerend dorp en zijn bewoners. En verrassend vaak kijkt de grote geschiedenis om de hoek.

Op woensdag 24 april om 20 uur komt Jos hierover vertellen in de bib van Leefdaal. De lezing zal rijkelijk geïllustreerd worden met foto’s en voorwerpen. Wie zijn boek wil kopen kan dat nu al in de bibliotheken van Bertem en Leefdaal. De kostprijs 20 euro. De lezing is gratis. Reserveren is verplicht via de website van de gemeente Bertem.