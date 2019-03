“Onze familie heeft een goede engelbewaarder” ADPW

Tamara De Lombaert (40) was op zondag 10 februari samen met haar man Bart (39) en haar vier dochters Ella (8), Fenna (11), Lara (13) en Lena (15) onderweg naar hun huis in Sint-Joris-Weert toen ze plots op de Neerijse Steenweg op een rotte boom knalden, die net was omgewaaid. Alle zes inzittenden liepen verwondingen op, maar ze zullen aan de crash wellicht geen blijvende letsels overhouden. Bij het stormweer van enkele dagen geleden belandde er op dezelfde plek opnieuw een omgewaaide boom op de rijbaan. Zij vraagt actie van de gemeente Bertem.

“Wij hebben erg veel geluk gehad op die bewuste zondagavond. We waren, zoals elke zondag, bij de ouders gaan eten met de kinderen. Iets voor 20 uur reden we naar huis via de Neerijse Steenweg in Leefdaal. Op die baan is het echt pikdonker en de baan was op het moment van het ongeluk ook erg vettig. Mijn man zat achter het stuur en ik had de tijd zelfs niet om te roepen dat er een boom op de rijbaan lag. Een zware klap volgde, en het volgde wat ik weet is dat de politie ter plaatse is gekomen. Zij waren gesignaleerd omdat die boom op de rijbaan lag. Maar toen was het kwaad al geschied. De brandweer moest ons uit ons voertuig komen bevrijden. Zij zeiden dat we blij mochten zijn dat we het konden navertellen. Onze familie heeft een goede engelbewaarder”, zo vertelt Tamara. Zij en haar man Bart liepen gebroken ribben op, Lara brak een scheenbeen en een rib en raakte gewond aan de lies. Lena brak haar borstbeen, Ella zat met vocht rond haar lever en pancreas en hield er ook nog een gebroken rib en sleutelbeen aan over. Fenna kwam er met kneuzingen vanaf.

De familie erg vaak de Neerijse Steenweg naar Leefdaal, aangezien een groot deel van hun sociaal leven zich daar afspeelt. “Wij kennen de problematiek op de steenweg dus al jaren. Het wordt dringend tijd dat de gemeente verlichting plaatst en werk maakt van duidelijke signalisatie. Of moeten er eerst doden vallen?”, zo vraagt Tamara zich af.

Schepen van ruimtelijke ordening Tom Philips (Open Vld-Gemeentebelangen) belooft dat er veranderingen op til zijn. “Wij zijn ons zeker bewust van de problematiek. Sinds dat accident op 10 februari zijn wij ook extra waakzaam, ook bij uitzonderlijke weersomstandigheden zoals deze. Samen met de eigenaar van het bos, de grafelijke familie de Liedekerke (nvdr.), kijken we naar de leeftijd en de kwaliteit van de bomen. Voor het overige is de Neerijse Steenweg een redelijk goede weg. Maar voor fietsers staan er veranderingen op til. Er zijn subsidies aangevraagd en binnenkort komt er een vrijliggend fietspad. Het is geen onveilige situatie daar, maar we weten dat er fietsers rijden en zij verdienen deze aanpassing”, aldus Philips.