"Dieven, geef ons onze herinneringen terug" 28 april 2018

02u25 1 Bertem Inge B. uit De Herk in Bertem is dinsdag het slachtoffer geworden van een inbraak. Er werd heel wat materiaal van het gezin gestolen, waaronder heel wat spullen van de kinderen zoals zelfs een dinospaarpot. Inge B. richt zich nu tot de dieven.

"Wat jullie allemaal meegenomen hebben (voornamelijk van onze kinderen) is vervangbaar en kopen we opnieuw... maar onze 2 externe harde schijven en SD-kaart die in de laptop steekt zijn onze persoonlijke herinneringen. Babyfoto's, vakantiefoto's en foto's van overleden dierbaren... Al onze herinneringen staan hierop en zijn in jullie bezit. Daarom vraag ik jullie: breng ze toch terug naar hier. Dit is een stuk van ons dat in jullie handen zit en waarmee jullie niets kunnen doen. Ik voel vooral boosheid, onmacht en verdriet en hoop dat die dieven onze spullen terug komen geven", klinkt het bij de geëmotioneerde moeder van W. en L., respectievelijk 9 en 7 jaar oud.





Getuigen kunnen natuurlijk ook altijd helpen. De inbraak vond plaats tussen 8.30 en 16 uur. De dieven zouden zijn opgeschrikt want er lagen nog allerlei dvd's voor kinderen klaar om mee te nemen.





Mochten er andere mensen iets gezien hebben, mogen ze de lokale politiezone VoDi (Voer en Dijle) contacteren of Inge via ib_deherk@outlook.com. (ADPW)