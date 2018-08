Zomerkermis in Overmere Katrijn De Bleser

16 augustus 2018

14u34 0

De zomerkermis staat voor de deur en dat betekent een heel weekend feest in Overmere. Op vrijdag 17 augustus staat er een wielerwedstrijd op het programma en zaterdag kunnen alle sportievelingen deelnemen aan de Smouteriejogging. De start en de aankomst zijn voorzien aan de feestzaal van Overmere. Om 14.30 uur gaat de kinderkoop van start en aansluitend is er de jongerenloop. Om 15 uur kunnen volwassenen deelnemen aan de run van drie kilometer en om 15.30 uur wordt het startschot gegeven voor de zes en de twaalf kilometer. Meer info over de Smouteriejogging is te vinden op www.bloggen.be/jogging. Maandag is er nog een wielerwedstrijd en de kermis wordt dinsdag afgesloten met de jaarmarkt.