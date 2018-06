Zoekactie Brian Borms in weiland jaar na verdwijning 15 juni 2018

02u38 0 Berlare De Civiele Bescherming van Liedekerke en twee leden van het Disaster Victim Identification-team (DVI)hebben gisteren een hele dag gezocht naar de vermiste Brian Borms uit Zele. De zoekactie had plaats op een weiland aan de Broekstraat in Overmere.

Met een grote kraan werd nauwgezet gegraven in een deel van de weide in de hoop een spoor te vinden van de vermiste tiener. De jongeman is intussen al meer dan een jaar vermist, en nog steeds ontbreekt elk spoor van de jongeman. Enkele maanden geleden was er in het VTM-programma Faroek Live een reportage over de vermiste jongeman. Er kwamen toen meerdere tips binnen die mogelijks een spoor zouden opleveren naar de vermiste man uit Zele.





"Op dit moment zijn we al deze tips aan het controleren en houden we ook nieuwe zoekacties die ons misschien naar een spoor kunnen leiden van de jongeman", zegt Patrick Willocx van de federale politie. "Wat de tip over deze locatie net inhoudt, kunnen we niet vertellen", klinkt het.





De zoekactie duurde gisteren tot in de late namiddag. Er werd tot enkele meters diep gegraven, maar de Civiele Bescherming kon uiteindelijk geen enkel spoor aantreffen.





Rond 17 uur was het hele terrein doorzocht. Of er in de komende dagen of weken nog op andere plaatsen zal gezocht worden, is niet bekend. (KBD)