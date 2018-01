Zes bestuurders lopen tegen de lamp 02u50 0

De politie van Berlare/Zele heeft afgelopen weekend in samenwerking met Hamme/Waasmunster controles gehouden op alcohol in het verkeer. Er namen vijftien medewerkers aan deel en er werd op verschillende plaatsen een controlepost opgesteld. In totaal liepen zes personen toch nog tegen de lamp. Eén bestuurder blies in de alarmfase, vijf andere bestuurders bliezen positief. Twee chauffeurs moesten hun rijbewijs meteen afgeven voor vijftien dagen. Daarnaast stelde de politie ook nog een proces-verbaal op voor gordeldracht, het ontbreken van een kinderzitje en voor het bezitten van drugs. (KBD)