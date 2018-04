Yves Poppe op provincieraadslijst CD&V 12 april 2018

02u32 0

Berlaars CD&V-voorzitter Yves Poppe krijgt een plekje op de provincieraadslijst. Het bestuur van CD&V Oost-Vlaanderen keurde met een tweederde meerderheid de lijsten voor de provincieraadsverkiezingen van oktober van dit jaar goed. Poppe staat op plaats acht. "Het is een mooi evenwicht geworden tussen regio's, geslachten, leeftijden en met aandacht voor de verschillende profielen. We verbinden de stad met het platteland en verzoenen ervaring met vernieuwing. Zo verzekeren we de toekomst", zegt Marc Roman, voorzitter CD&V Oost-Vlaanderen. Met elf plaatsen voor achttien gemeenten was het in de regio Dendermonde en Sint-Niklaas een puzzel om een sterke lijst samen te stellen. "We zijn als CD&V Berlare dan ook verheugd dat onze eigen voorzitter Yves Poppe een plaats heeft gekregen, dit betekent dat CD&V veel vertrouwen heeft in de Berlaarse afdeling en in onze voorzitter Yves Poppe", zegt Steven Baeyens, fractieleider voor CD&V in de Berlaarse gemeenteraad. (KDBB)