Yves Poppe herverkozen als voorzitter CD&V Berlare Koen Baten

28 januari 2019

Yves Poppe (CD&V) is dit jaar opnieuw verkozen als voorzitter van de lokale CD&V afdeling in Groot-Berlare. Het is zijn tweede ambtstermijn als voorzitter. “Het doet mij veel plezier dat ik de komende drie jaar ook het voorzitterschap op mij mag nemen", zegt Poppe.

De herverkozen voorzitter wil zich vooral inzetten op een kritische, maar constructieve oppositie die in partnerschap met de meerderheid zoekt naar de beste oplossingen voor alle inwoners van Berlare, Overmere en Uitbergen. “Daarnaast wil ik ook vernieuwing en verjonging binnen de lokale afdeling van CD&V brengen, zodat we in 2024 met een nog sterkere ploeg naar de kiezer kunnen stappen", klinkt het.

CD&V steeg tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, maar kwam niet in een coalitie terecht. Ze hopen nu verder te groeien onder leiding van Yves Poppe.