Yellow Armada maakt zich klaar voor zomerseizoen 14 april 2018

02u45 0 Berlare De paasvakantie loopt ten einde en dan zitten ook de lentestages er bijna op. De Yellow Armada landde gisteren na een tiendaags trainingskamp in Portugal weer op Belgische bodem. Coach Dany Van de Putte logeerde met een vijftiental atleten in Allbufeira, een gekend trainingsoord waar ook de VAL elk jaar met zijn topsportschool neerstrijkt. Van de Putte blikt terug op een geslaagde stage.

Atletiek

"De vorige jaren kozen we voor het nabijgelegen Vilamoura maar hier in Albufeira zijn de omstandigheden beter. Dankzij een van onze sponsors konden we verblijven in een hotel met een piste ernaast. En dat is pure luxe voor de atleten die zo heel wat verplaatsingstijd uitsparen. Maar ook het nabijgelegen cross-parkoers bood uitstekende mogelijkheden. Hier werd enkele jaren geleden zelfs nog een EK veldlopen gehouden. Enige minpunt was het weer. Dat viel tegen. Want waar we voorgaande jaren genoten van de zon kregen we dit keer bakken regen te verwerken. Ongezien naar Portugese normen", vertelt de Uitbergense trainer. De atleten maakten er niettemin het beste van. "Het is uiteraard niet leuk om in zulk weer te moeten trainen maar ik hoorde weinigen klagen. De belangrijke trainingen werden afgewerkt zoals gevraagd en daar was ik als coach toch wel trots op."





Nina Lauwaert onder 2u40?

"Nina Lauwaert liep alvast de pannen van het dak. Ze toonde meermaals dat ze stilaan klaar is voor haar eerste marathon. Die loopt ze volgende week zondag. We kozen ervoor om na het BK veldlopen door te trainen en daardoor scheert haar conditie momenteel nog steeds hoge toppen. Ik denk dat er velen zullen versteld staan van haar prestatie. Ze zal er bij haar marathondebuut niet alleen voor staan, want mijn zoon Cedric fungeert als luxehaas van dienst. Indien mogelijk zal hij de volledige 42,195km met haar meelopen. We mikken op een tijd van 2u40. Maar ik zou er niet van schrikken mocht ze daar nog een stukje onder duiken. Naast lopers waren ook een deel van onze werpers meegereisd. Zo zag ik trainer Jurgen Van Den Branden met zijn atleten Jarno Wagemans, Stijn Vercammen en Stijn Spilliaert stevig aan de voorbereiding voor het outdoorseizoen timmeren." (XRE)