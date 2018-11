Woonzorgcentrum ‘Ter Meere’ ontvangt ‘Qualitree-label’ van Sodexo Koen Baten

20 november 2018

Het woonzorgcentrum ‘Ter Meere’ in Overmere heeft van Sodexo het ‘Qualitree-label' ontvangen. Dit label hebben ze gekregen omdat ze via de maaltijden de levenskwaliteit van de senioren verbeteren. Er wordt gewerkt rond gevarieerd eten en er worden opleidingen gegeven hoe ze elke dag kunnen zorgen voor een goede maaltijd voor de senioren. Hierbij houden ze ook rekening met diëten en zorgen ze voor een unieke benadering voor senioren met dementie. “De chef met zijn keukenmedewerkers vormen de stevige stam en wortels van de boom, terwijl het verplegend, verzorgend en logistiek personeel deel uitmaken van de diverse takken die de lekkere, smaakvolle en gezonde vruchten op een aangepaste wijze aan al onze bewoners aanreiken”, vertelt Freddy Schollaert, directeur van het WZC Ter Meere. “Wij zijn bijzonder trots dat wij dit label kunnen ontvangen, en het is een eer om dit certificaat bij ons op te hangen", klinkt het.