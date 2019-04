Woonzorgcentrum Ter Meere krijgt voor het eerst stembureau tijdens verkiezingen Koen Baten

09 april 2019

15u03 1 Berlare Bij de komende parlementsverkiezingen op 26 zal er voor het eerst een stembureau worden opgericht in het Woonzorgcentrul Ter Meere in Berlare. Ook in het Sociaal Huis aan de OCMW site in de Baron Tibbautstraat komt er een stemlokaal. “Op deze manier geven we de bewoners een kans om ook te gaan stemmen", zegt schepen van Sociale Zaken Gunther Cooreman.

“De verplaatsing voor residenten die een hoge leeftijd hebben of beperkte mobiliteit is de verplaatsing naar een stemlokaal niet evident”, aldus Cooreman. “Daarom stemden de meesten van hen ook niet of gaven een volmacht en hier willen we verandering in brengen”, klinkt het.

De twee stembureaus komen in de plaats van degene die bij de vorige verkiezingen werden ingericht in de feestzaal in Overmere. Daar gaan de bureaus van vijf naar drie. Op die manier wordt de feestzaal ontlast. “Nu was het daar meestal niet eenvoudig om parkeerplaats te vinden", zegt Cooreman. “Op de site van het OCMW is er parking en ook die van de sporthal ligt vlakbij”, klinkt het. “Ook de bewoners van de naburige straten zullen uitgenodigd worden om te komen stemmen op de OCMW campus", besluit Cooreman.

Ter voorbereiding zal er ook een stemcomputer om te oefenen geplaatst worden aan het woonzorgcentrum en in het gemeentehuis.