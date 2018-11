Witte rook in Berlare: Open VLD vormt coalitie samen met N-VA de komende zes jaar Koen Baten

14 november 2018

16u35 0

Symbolisch of niet, maar exact een maand na de verkiezingen hebben Open VLD en N-VA hun handtekening gezet onder een bestuursakkoord. De partij haalde op 14 oktober een absolute meerderheid en nam ruimschoots de tijd om te onderhandelen en de perfecte coalitie te sluiten. “Uiteindelijk hadden we met N-VA het meeste raakvlakken in ons programma om de komende zes jaar Berlare nog beter te maken", zegt Katja Gabriëls, die burgemeester blijft.

De onderhandelingen namen een tijd in beslag, maar de reden hiervoor is eenvoudig. “Er was absoluut geen druk voor ons, we hebben onze absolute meerderheid behouden en we wilden ten gronde met onze nieuwe partner spreken over waar we de komende zes jaar naartoe willen met Berlare”, zegt Gabriëls.

Uiteindelijk kwam N-VA uit de bus, zij haalden op 14 oktober 2 zetels, een minder dan zes jaar geleden, maar kregen toch de kans om mee te besturen ten koste van Wim Arbijn, die vroeger met sp.a mee zetelde en nu met zijn eigen partij Gemeentebelangen ook een zetel haalde. “Het is zeker geen negatieve keuze ten opzichte van Wim, maar we hebben gekeken naar het meeste raakvlakken met ons programma, en dat was N-VA", klinkt het.

N-VA heeft twee verkozen, Urbain Van Boven en Marc Van Driessche, en komen beiden aan bod tijdens de komende legislatuur, telkens voor drie jaar. Zij krijgen onder meer de bevoegdheden van milieu, Plattelandsbeleid en Dierenwelzijn, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking. “Daags na de verkiezingen kregen we telefoon of we een coalitie eventueel zagen zitten", zegt Urbain van Boven (N-VA). “We hebben dit op de volgende partijraad besproken en gezien dat we heel wat gelijkenissen hadden. Daarna gingen de onderhandelingen redelijk vlot.” N-VA wil wel wat accentwijzigingen. “We moeten beter en vaker communiceren met de bevolking, en daar zullen we de komende zes jaar verder aan werken om dit een pak beter te doen", besluit Van Boven.

Bij Open VLD blijven dezelfde schepen op post en op dezelfde bevoegdheden die ze de laatste zes jaar vervulden. Steven Vandersnickt, Gunther Cooreman, An Van Driessche en Carine Meyers staan burgemeester Gabriëls bij. Karel de Gucht blijft voorzitter van de gemeenteraad.

Het nieuwe bestuur wil vooral werk maken van camera’s aan de invalswegen in Berlare. Dat is een van de belangrijkste uitdagingen de komende zes jaar. “Aan de vier invalswegen zijn we momenteel met het gewest aan het spreken om ANPR camera’s te kunnen plaatsen. Zo kunnen we alles controleren wat hier beweegt en de veiligheid vergroten", klinkt het.

Een tweede belangrijk punt is het financieel gezond houden van de gemeente. “Hierbij willen we ook wel genoeg investeren, onder andere in wegenwerken en in het huis van het kind", aldus Gabriëls. Ook de mobiliteit willen beide partijen sterk op inzetten. “De aanpassing aan de Emiel Hertecantlaan en de mobiliteit in Overmere worden onze speerpunten. Hierover moeten we nog heel wat onderhandelen met het gewest, maar we hopen dat we snel tot een oplossing komen", zegt Gabriëls. Beide partijen zijn heel tevreden over het akkoord en zijn er klaar voor om Berlare te verbeteren.