Wipschutters houden meer dan geslaagd Nationaal Congres Koen Baten

25 maart 2019

Het 96ste Nationaal Congres van de Wipschutters in Overmere was een groot succes. Een delegatie van alle clubs over heel België woonde het evenement bij. Er werd een kleine optocht gehouden en aan het oorlogsmonument werden bloemen neergelegd. Het congres werd georganiseerd door de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan uit Overmere.