Winterborrel-wandeling Donkmeer 23 februari 2018

Gids Etienne Le Bon neemt wandelaars zondag op sleeptouw voor een Winterborrelwandeling aan het Donkmeer. Onderweg vertelt hij leuke weetjes en halverwege wacht een opkikker om op het einde samen op te warmen bij een glühwein of warme chocomelk. De wandeling van vzw Durme gaat door op zondag 25 februari en vertrekt om 14.30 uur aan het Museum Donkmeer, Donklaan 123 in Berlare. Het is nodig om vooraf in te schrijven. Info bij Etienne Le Bon:





lebon.etienne@skynet.be of 0477/78.78.12. (KDBB)