Wim Arbijn trekt met eigen lijst naar verkiezingen 07 juli 2018

Berlare Huidig schepen Wim Arbijn trekt in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen met zijn eigen partij. Binnenkort maakt hij de kandidaten van Gemeentebelangen Groot Berlare bekend.

Gemeentebelangen Groot Berlare wil met haalbare voorstellen naar de kiezer trekken. "De kandidaten zijn mensen die zich bewust willen inzetten voor onze gemeente, los van partijpolitiek. We willen vooral inzetten op communicatie tussen de burger en het gemeentebestuur", zegt Wim Arbijn. Arbijn is huidig schepen van Mobiliteit, Gelijke kansen, ICT, Milieu, Landbouw en Armoedebestrijding. Samen met Open Vld vormde hij, aanvankelijk voor sp.a, de voorbije legislatuur een meerderheid.





Arbijn stapte eind vorig jaar nog uit sp.a Berlare, na een ruzie tussen het provinciebestuur en het afdelingsbestuur. Oorzaak van de ruzie was een onenigheid over de lijstvorming voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Samen met Arbijn stapten ook nog een reeks andere bestuursleden uit de partij. Of die ook opkomen voor de nieuwe partij, is nog niet bekend.





Met de komst van Gemeentebelangen Groot Berlare raakt het politieke landschap in Berlare steeds meer versnipperd. Zowel zes als twaalf jaar geleden waren het enkel de traditionele partijen die met een lijst naar de kiezer trokken. Dit najaar zal dat helemaal anders zijn. Behalve Gemeentebelangen Groot Berlare, is ook OBU Vooruit rond Nancy Vercammen een nieuwe partij. Enkele maanden geleden werd er ook een afdeling van Groen opgericht in Berlare. Die zal naar de kiezer trekken in kartel met sp.a. Bovendien circuleren er geruchten over nog een andere nieuwe partij die uit enkele huidige gemeenteraadsleden zal bestaan. (KDBB)