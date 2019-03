Wijziging voorrangsregel aan straatje voetbalterrein Berlare Koen Baten

28 maart 2019

11u21 0

De bestuurders die vanaf nu uit het straatje van het voetbalterrein in Berlare komen en de Bosstraat willen oprijden, moeten voorrang verlenen. Dat werd woensdagavond beslist op de gemeenteraad in Berlare. De situatie was er te onveilig, en deze beslissing moet hier verandering in brengen. “De zichtbaarheid was daar onvoldoende, waardoor het beter is om een wijziging door te voeren aan de voorrang. Er zal een stopstreep en bord geplaatst worden om dit aan te tonen”, aldus de schepen.