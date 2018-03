Wielercomité zendt Ronde uit op groot scherm 30 maart 2018

Berlare is één van de zeven Dorpen van De Ronde. Dat hebben ze te danken aan wielericoon Fred De Bruyne, De Berlaarse wielrenner die 61 jaar geleden De Ronde van Vlaanderen won. Ook dit jaar zal de koersdirectie even halt houden aan het monument van Fred De Bruyne. En dat is niet de enige plek waar er wat te beleven valt. Op het kerkplein zorgt het Wielercomité voor animo. "We organiseren een ontbijt voor zo'n 200 personen. Aansluitend zenden we De Ronde van Vlaanderen uit op grote schermen", zegt Dirk De Both. "Kinderen kunnen zich amuseren in het kinderdorp en er is uiteraard ook een bar." Verder zorgen heel wat verenigingen overal langs het parcours voor 'supportersbevoorrading'. (KDBB)