Werkloosheid in Berlare stijgt 03 februari 2018

03u01 0 Berlare "In Berlare is de werkloosheid gestegen terwijl het Vlaamse gemiddelde daalde." Dat kaart oppositiepartij CD&V aan. Volgens CD&V kan de gemeente een sleutelrol spelen in het afstemmen van de werkgelegenheid op de werkloosheid.

Vlaanderen telde eind december van vorig jaar 5,9 procent minder werklozen dan een jaar eerder. "Jammer genoeg geldt dat niet voor Berlare, in onze gemeente is het aantal werklozen gestegen met 5,2 procent. Daarmee is Berlare de, op drie na, slechtst scorende gemeente van Oost-Vlaanderen", weet gemeenteraadslid Steven Baeyens (CD&V). CD&V stelt voor dat de gemeente de werkgelegenheid beter afstemt op werkloosheid. "De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein in Overmere zou zorgen voor bijkomende tewerkstelling maar zeven jaar na de goedkeuring van het RUP is de ontwikkeling van het terrein nog steeds geen feit", zegt CD&V-voorzitter Yves Poppe. "Ook het sneltempo waaraan horecazaken rond het Donkmeer verdwijnen en omgevormd worden tot appartementsgebouwen zorgt voor een dalende tewerkstelling. We blijven ervoor pleiten om bij nieuwe projecten op het gelijkvloers een handelszaak in te richten", zegt Francky Verhofstadt (CD&V).





"Als kleine gemeente zijn we afhankelijk van externe factoren", reageert schepen Gunther Cooreman (Open Vld). "Waarschijnlijk gaat het hier om een tijdelijke situatie." Aan de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein wordt voortgewerkt. (KDBB)