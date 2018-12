Werken aan Boerenkrijgpark afgerond in voorjaar 2019 Koen Baten

05 december 2018

10u52 0

De werken aan het Boerenkrijgpark vorderen snel. Achter het oud gemeentehuis wordt het park volledig aangepakt en de groenruimte opgefrist. De werken moeten klaar zijn in het voorjaar van 2019 en gaan dus stilaan de laatste fase in.

In het Boerenkrijgpark achter het oud-gemeentehuis van Overmere wordt hard gewerkt. “Het park is samen met het oude gemeentehuis beschermd als monument”, zegt schepen van Patrimonium Steven Vandersnickt (Open Vld). “Het park is erg belangrijk voor deze buurt en vormt een thuisbasis voor verschillende verenigingen. Er is ook een doorsteek naar de sporthal van Overmere”, klinkt het. Voor het park is een beheersplan opgesteld. De verlichting en de wandelpaden werden er volledig vernieuwd en krijgen een moderne look. “Er komen ook petanquepleinen bij en een ruime fietsenstalling vooraan. Ook de bruggen in het park over de vijvers worden vernieuwd.” De vijver, die in het midden van het park ligt, blijft behouden en krijgt een opwaardering. Verder zullen er in het park ook tal van nieuwe speelelementen worden geplaatst en een nieuw prieeltje. “Als de werken zo goed blijven vorderen als vandaag het geval is, kunnen we het park in het voorjaar opnieuw openen", besluit Vandersnickt. Wie staat te popelen om terug in het parkje te kunnen ravotten, moet dus nog eventjes op de tanden bijten.