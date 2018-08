Werken aan asfalt in verschillende straten Katrijn De Bleser

24 augustus 2018

In de komende twee weken zal er gewerkt worden aan het asfalt in de Heikantstraat, Willebochtenlaan, Sint-Jobstraat, Lindestraat, Galgenbergstraat, Turfputstraat en Schuurputstraat. De aannemer brengt de betrokken inwoners per brief op de hoogte van de dagen waarop er in hun straat gewerkt zal worden. Op die dagen zal er geen verkeer mogelijk zijn. Over twee weken moet alles achter de rug zijn, al zal dat vooral afhankelijk zijn van het weer.