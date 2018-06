Wereldcafé brengt noord en zuid samen 16 juni 2018

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) heeft gisteren voor de tweede keer een Wereldcafé. "Het concept is eenvoudig: vier tafels gevuld met interessante sprekers in een wereldse cafésfeer", zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking, Carine Meyers (Open Vld). Het Wereldcafé is een organisatie van de gemeente Berlare samen met de GROS. "Noord-zuid is en blijft een belangrijke speler binnen onze gemeente." De organisatie Protos vertelde over het waterschap met het Ecuadoraanse Rio Verde, Fien Hertoghe had het over Gambia, ook The Village vzw was aanwezig en Willy Neels en Leon Peeters stelden hun PROUD-project voor. Behalve de zuidelijke projecten kwam ook het OCMW van Berlare vertellen over hun noordwerking rond armoede. Het Berlaarse groepje Ronicus bracht sfeermuziek met een wereldse toets.





(KDBB)