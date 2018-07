Waterproblemen toiletten Nieuwdonk opgelost Redactie

17 juli 2018

De toiletten aan de Nieuwdonk kunnen weer doorgespoeld worden met een druk op de knop. Eerder waren er problemen met de druk op de waterleiding. Die problemen kwam De Watergroep vandaag oplossen.

Afgelopen weekend was een topweekend voor recreatiedomein Nieuwdonk. Enkele duizenden bezoekers werden aangevuld met de honderden spelers en sympathisanten van het beachrugbytornooi van BrigandZe. Even leek het dat de toiletten van de Nieuwdonk de massa volk niet aankonden: ze geraakten niet meer doorgespoeld. Maar al snel bleek dat er een probleem was met de waterleiding. Redders die er aan het werk waren, spoelden de toiletten dan maar door met emmers water uit de Nieuwdonk.

Vandaag kwamen medewerkers van de watermaatschappij langs om het probleem te onderzoeken. "Bij werkzaamheden een tijd geleden heeft De Watergroep een kraan geïnstalleerd die bij aansluiting onmiddellijk afgebroken was. Dat maakte dat er problemen waren met de toevoer van water", weet Kris Verwaeren, directeur van intercommunale DDS. "Het probleem is nu opgelost. We kunnen de toiletten opnieuw gewoon doorspoelen." Wie bij deze hete temperaturen van plan was om even te gaan afkoelen in de Nieuwdonk, kan dus met een gerust hart richting het strand vertrekken.