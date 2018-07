Waterpeil in Scheldebroeken daalt << Waterpeil illegaal verlaagd in natuurgebied >> Katrijn De Bleser

31 juli 2018

18u27 0

Het waterpeil in de visvijvers in de Scheldebroeken staat te laag. Dat probleem kaart Francis Van den Abbeele aan. "Een inwoner van onze gemeente wordt een Puitenklopper genoemd. Maar hier zitten helemaal geen puiten meer. Oorzaak: het lage waterpeil.”

Francis Van den Abbeele heeft een visvijver in de Scheldebroeken aan Quote. "Het waterpeil in de visvijver daalt elk jaren zienderogen. Als kleine jongen kwam ik hier al spelen, toen nog tussen duizenden en duizenden watersnippen. De voorbije tien jaar heb ik hier slechts één watersnip gespot. Dat is slechts één voorbeeldje om aan te tonen dat het waterpeil hier veel te laag staat om natuurgebied te zijn."

Francis onderzocht wat er allemaal gebeurt in de Scheldebroeken. “Het probleem is er niet enkel in Berlare, het doet zich voor in heel Vlaanderen. Het waterbeleid dat vandaag gevoerd wordt staat volledig in het teken van de landbouw. Met de natuur wordt geen rekening meer gehouden. Het provinciebestuur en het polderbestuur beslissen steeds om het waterpeil lager te zetten in functie van de landbouw. Het waterpeil vandaag is lager dan waar de bodem vroeger lag. Intussen werden vijvers uitgediept zodat er wel nog water in de vijver kan staan maar het gaat dus helemaal de verkeerde kant uit."

Naar Europees Hof

Het verlagen van het waterpeil is volgens Van den Abbeele strafbaar. "Voordat er beslissingen genomen worden over aanpassingen in een natuurgebied, zoals het aanpassen van het waterpeil, is de opmaak nodig van een Plan Milieueffectenrapport (MER). Er worden dan vijf experts aangesteld en dan volgt er nog een openbaar onderzoek. Maar zowel het polderbestuur als het provinciebestuur lappen die regels gewoon aan hun laars." Van den Abbeele zette dan ook al verschillende stappen om zijn gelijk te halen. "Vandaag heb ik een rechtszaak lopen tegen het polderbestuur. Desnoods ga ik tot het Europees Hof van Justitie tot de MER-plicht wordt erkend. Dat ik mijn gelijk zal halen, weet ik wel zeker. Ierland werd eerder ook al veroordeeld voor gelijkaardige praktijken. Het polderbestuur en de provincie riskeren straffen die kunnen oplopen tot twee jaar cel en boetes tot 250.000 euro."

Puitenkloppers uitgestorven

Een oplossing? "Leg de pompen stil en zet de sluizen open. De pompen in Berlare staan midden in gebied dat binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) valt. Die pompen doen net wat de overheid moet bestrijden: ze veroorzaken verdroging." Ook de aanhoudende droogte vandaag komt het probleem niet ten goede. "Boeren klagen over schade aan de oogst door de aanhoudende droogte. Hier wordt die droogte nog versterkt door het permanent wegpompen van het water. Eerst de verdroging veroorzaken en dan een beroep doen op het rampenfonds wegens die verdroging? Dat is niks anders dan eerst zelf schade veroorzaken en dan de belastingbetaler laten opdraaien om die schade te vergoeden, dat is alleen in Vlaanderen mogelijk.

"Dendermondenaren zijn kopvleesfretters, Berlarenaren worden Puitenkloppers genoemd, naar de vele puiten die hier zaten. Die naam zijn we al lang niet meer waardig. Hier wonen geen kikkers meer omdat hun habitat helemaal stuk gemaakt werd."