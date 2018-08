Waterfeesten hoeven vuurwerk niet te schrappen Katrijn De Bleser

02 augustus 2018

12u00 2 Berlare Ondanks het provinciale verbod op vuurwerk heeft Berlare toch groen licht gekregen voor het spektakel tijdens de Waterfeesten.

De provinciegouverneur had eerder al in heel Oost-Vlaanderen een verbod op vuurwerk uitgevaardigd omdat het bij deze temperaturen en de droogte te gevaarlijk is. "Maar aangezien ons vuurwerk centraal boven het water de lucht ingaat, hebben we toch toelating gekregen", klinkt het bij de organisatoren van de Waterfeesten. "De vorm van het vuurwerk werd wel licht aangepast, maar daar zal de toeschouwer weinig van merken." En zo kan menig Berlarenaar opgelucht ademhalen, want het vuurwerk is steevast één van de hoogtepunten van de Waterfeesten.

