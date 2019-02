Vzw wil monument Fred De Bruyne opwaarderen tot rustplaats voor fietsers Koen Baten

05 februari 2019

13u30 0 Berlare Vzw Fred De Bruyne vrienden wil het monument van de wielrenner aan de Nieuwstraat in Berlare samen met de gemeente opwaarderen tot een leuke rustplaats voor fietsers. Volgens de vzw is dit het ideale moment. “Fred is dit jaar 25 jaar overleden, het zou mooi zijn als we er iets leuk van kunnen maken”, zegt voorzitter Jeff De Kegel.

Vzw Fred De Bruyne vrienden zet zich al jaren in om de herinnering aan de Berlaarse wielrenner levend te houden. Dit gebeurt onder andere met tentoonstellingen, maar ook met een jaarlijkse wielerwedstrijd, de Memorial Fred De Bruyne. “Fred heeft hier een grote geschiedenis, en hij was een groot coureur. Hij heeft onder meer Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Milaan-San Remo gewonnen”, vertelt Jeff De Kegel, voorzitter van vzw Fred De Bruyne vrienden. De wielrenner overleed 25 jaar geleden, voor de vzw dus het ideale moment om het monument en de omgeving te verfraaien.

“Het monument is nog niet echt bij iedereen bekend. We kunnen meer doen om fietsers naar hier te lokken en hen te laten stilstaan bij het beeld. We denken bijvoorbeeld aan het plaatsen van bankjes, zodat het een beetje een rustplaats kan worden”, aldus de voorzitter. De vzw legde het idee voor aan de gemeente. “Zij waren zeker voorstander om het plein aan te pakken en op te waarderen. Natuurlijk moet er nog naar de kostprijs gekeken worden, maar we hebben er een goed gevoel bij.”

Franse invloed

Fred De Bruyne heeft ook een link met Frankrijk. Hij woonde zijn laatste jaren in Seillans en overleed op 4 februari 1994. De Franse invloeden wil de vzw dan ook meenemen in het ontwerp voor de opwaardering van het pleintje. “Zoals kasseien op de grond plaatsen bijvoorbeeld, die verwijzen naar Roubaix”, aldus De Kegel.

Schepen van Openbare Werken Steven Vandersnickt (Open Vld) laat weten achter het idee te staan om het monument en de omgeving op te waarderen. “Op dit moment is het nog niet concreet wat er juist zal gebeuren, maar het klopt dat we hebben samen gezeten met de vzw en dat we hier als gemeente zeker achter staan”, klinkt het. “We willen van het monument iets mooi maken. Iemand van de Technische Dienst is nu al aan het bekijken wat er mogelijk is. We kunnen ook altijd een bevraging doen bij de bewoners.”

Er zijn ook enkele handelszaken aanwezig in de buurt van het monument, dus parkeren moet volgens de schepen ook mogelijk zijn. “Binnenkort zullen we concrete plannen kunnen voorleggen en dan kunnen we misschien dit jaar nog van start gaan met de werken”, besluit de schepen.