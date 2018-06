Vzw Hap richt voedselbank voor dieren op VZW OPENT OOK WINKEL, DEEL VAN OPBRENGST GAAT NAAR DIERENORGANISATIES KATRIJN DE BLESER

20 juni 2018

02u40 0 Berlare Een voedselbank voor dieren. Dat wil vzw Hap oprichten. De gloednieuwe vzw verzamelt het geld dat daarvoor nodig is met de opening van een winkel. Een deel van de winst gaat bovendien naar dierenorganisaties uit de regio.

"We willen niet langer aan de deur staan leuren met stickers voor één of andere dierenorganisatie. Met de opening van een winkel met gadgets, geschenken en dierenbenodigdheden is de keuze aan de mensen zelf om dierenorganisaties te steunen", zegt Nicole Vercruyssen, voorzitster van vzw Hap. Die vzw werd twee weken geleden pas opgericht. "Het doel van de vzw is in de eerste plaats de oprichting van een voedselbank voor dieren. Mensen die het niet breed hebben, kunnen niet altijd genoeg eten kopen voor hun dieren en vaak worden die dan bij hen weg gehaald. Om dat te voorkomen, richten we een voedselbank op. Daarnaast schenken we maandelijks een deel van de opbrengst aan vier organisaties die zich inzetten voor dieren. Het gaat om Wheels4Animals, Kapoela, Dierenhulp Berlare en The Old Horses Lodge."





Winkel dagelijks open

Om te weten welke mensen echt nood hebben aan eten voor hun huisdieren, gaat de vzw ten rade bij het OCMW en bij de voedselbedeling van Sint-Martinus. "Niemand moet papieren voorleggen, maar we bekijken wel zelf wie er echt nood aan heeft."





De winkel in de Kruisstraat opent de deuren officieel op 30 juni. "De winkelinrichting werd geschonken door Hong Kong Stores uit Lokeren. Zij sloten zonet de deuren. Met dat materiaal kunnen we meteen goed van start gaan", zegt Nicole, die samen met een heel team vrijwilligers de winkel dagelijks zal openhouden.





Waarom ze belangeloos bergen werk verzet voor de beestjes? "Ik wilde iets doen. Ik krijg een ziekte-uitkering door rugproblemen, maar dat wil niet zeggen dat ik met mijn hoofd niets meer kan", zegt Nicole. "En zo zijn er nog veel mensen. Op die manier zorg ik ervoor dat mensen die anders misschien thuis helemaal alleen zitten toch sociaal bezig blijven."





Webshop

Verder maakt Nicole ook borduurwerken op vraag, mensen kunnen er T-shirts laten bedrukken. "Hier is een afhaalpunt van een schoenmakerij, mensen kunnen hier reparaties aan kledij laten doen en we zijn ook nog op zoek naar een droogkuis om mee samen te werken. Op die manier is het aanbod zo breed dat we hopen dat er steeds inkomsten zijn zodat we de vzw's maandelijks kunnen steunen. Bovendien starten we binnenkort ook met een webshop waarop mensen alles ook online kunnen bestellen."





Op 1 juli is iedereen welkom voor de opening van de winkel. "We zorgen dan voor springkastelen, kinderanimatie, een tombola en het buurtcomité Raapveld zorgt voor gratis frietjes en pannenkoeken bij de aankoop van iets uit de winkel. Het feest start om 10 uur en duurt een hele dag." Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van vzw Hap.