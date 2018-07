Vzw Hap opent giftshop voor oprichting dierenvoedselbank 04 juli 2018

Vzw Hap opende zijn giftshop in de Kruisstraat. Daarmee willen de vrijwilligers actief geld inzamelen om een voedselbank voor dieren te kunnen inrichten. De rest van de winst wordt verdeeld over vier goede doelen voor dieren. "We willen niet langer van deur tot deur gaan om te leuren met spullen. Op deze manier laten we mensen met een hart voor dieren zelf de stap zetten om ons al dan niet te steunen", zegt voorzitster van vzw Hap, Nicole Vercruyssen. Er worden niet enkel gadgets en dierenspullen verkocht, de vrijwilligers bieden er heel wat extraatjes aan. "Ik borduur op vraag. En we bieden nog enkele andere services: schoen- en kledingherstelling e droogkuis." (KDBB)