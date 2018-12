Vuurwerk verboden in Berlare en Zele Koen Baten

27 december 2018

In Berlare en Zele is het verboden om op oudejaarsavond en nieuwjaar vuurwerk af te steken van op de openbare weg. Het verbod is voorzien in het gemeentereglement van beide gemeentes. Elk jaar merkt de politie nog overtredingen op van bewoners die toch vuurwerk afsteken. Vuurwerk brengt heel wat risico’s met zich mee en kan zorgen voor hinder voor voertuigen die voorbijrijden of auto’s die beschadigd raken, maar ook dieren die schrikken of gewonden. De politiezone zal ook dit jaar extra capaciteit inzetten om het nieuwe jaar veilig te laten verlopen.