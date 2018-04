Vuilste speelbeest en gezelschapsspellen aan Nieuwdonk 19 april 2018

In Berlare mochten de kinderen buiten gaan spelen aan de Nieuwdonk. Dé ideale locatie om zich uit te leven. Voor één keer mochten kinderen zich zo vuil mogelijk maken, want op het einde van de dag werd het vuilste speelbeest gekozen. Ook voor de minder vuile speelbeesten was er wat wils. Zo kon er met gigantische gezelschapsspellen gespeeld worden of gewoon op de speeltuin geravot worden. Om vier uur werden vuile en propere speelbeesten samen geroepen om te genieten van een vieruurtje. "Wel verdiend, want van al dat spelen, krijg je honger", klinkt het bij de rakkers.





(KDBB)