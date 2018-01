Vriendenkring Bloedgevers neemt afscheid 02u37 0 Foto Geert De Rycke

De Vriendenkring van Bloedgevers Overmere heeft er haar laatste bloedinzameling opzitten. De groep vrienden zette zich jarenlang in om de bloedinzameling in Overmere in goede banen te leiden. Belangeloos en zonder enige vergoedingen deden ze de logistieke ondersteuning van de bloedinzameling. Zo verspreidden ze onder andere de aankondigingsaffiches, hielden een gezellige bar open waar donoren nog even konden napraten en het was bij hen dat nieuwe donoren steeds ontvangen werden. De Vriendenkring stopt er nu mee omwille van hun leeftijd. Vanaf 2018 nemen de vrijwilligers van het Rode Kruis Berlare de werking over.





(KDBB)