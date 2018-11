Vredesboom geplaatst om gesneuvelde soldaten te herdenken Koen Baten

10 november 2018

14u52 0

In Berlare heeft het gemeentebestuur samen met de oud strijdersbond in Berlare een vredesboom geplaatst aan het Donkmeer vlak achter het politiekantoor. Bij de vredesboom werd ook even stilgestaan bij all gesneuvelde soldaten en bewoners die het leven lieten tijdens de eerste wereldoorlog nu honderd jaar geleden. De 85 namen werden allemaal afgeroepen om even stil te staan bij de gruwel van toen. “We hebben er bewust voor gekozen om de boom hier te plaatsen. Dit is ongeveer in het midden van Berlare, Overmere en Uitbergen en ligt ook langs de fietsroute over de eerste wereldoorlog", aldus schepen Carine Meyers. “Het is belangrijk dat we elk jaar de tijd nemen om dit moment te herdenken", klinkt het. Naast de 85 namen van de gesneuvelden werden er ook enkele teksten voorgelezen uit brieven van soldaten vroeger. Het moment werd afgesloten met de Last Post.