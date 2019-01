Vrachtwagen geladen met betonblokken komt in gracht terecht: bestuurder blijft ongedeerd Koen Baten en Kristof Pieters

21 januari 2019

Op de E17 in Berlare is een vrachtwagenchauffeur geladen met betonblokken van de weg geraakt en in de gracht terechtgekomen. De bestuurder reed in de richting van Antwerpen toen hij om een nog onbekende reden plots van de weg ging. Mogelijk licht een technisch defect aan de vrachtwagen aan de oorzaak van het ongeval. Het voertuig kwam op zijn zij terecht en raakte zwaar beschadigd. De stuurcabine werd helemaal verwrongen, maar als bij wonder kon de bestuurder op eigen kracht uit de verhakkelde stuurcabine klauteren. Hij raakte bij de smak wel lichtgewond en werd voor verzorging naar het AZ Lokeren overgebracht. De betonblokken werden door de klap uit het voertuig gekatapulteerd en kwamen beneden op een weg terecht. De brandweer kwam ter plaatse om te helpen met de stukken op te ruimen. Door het ongeval ontstond er heel wat hinder in de richting van Antwerpen. Het verkeer moest er bijna een uur lang aanschuiven. In de richting van Gent ontstond er ook een kijkfile door het ongeval.