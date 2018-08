Voertuigen botsen frontaal in Uitbergen Koen Baten

11 augustus 2018

16u26 0

Op de Veerstraat in Uitbergen ter hoogte van Café De Zwaan zijn rond 14.00 uur twee voertuigen frontaal in aanrijding gekomen met elkaar. Een bestuurder die in de richting van Overmere reed was bezig met een manoeuvre om links af te slaan richting de Kleine Kouterstraat. Een tegenligger die richting Wichelen reed merkte het manoeuvre vermoedelijk te laat op en beide voertuigen kwamen frontaal in aanrijding. De schade aan beide wagens was zwaar, en beide voertuigen zijn volledig vernield. Als bij wonder vielen er bij het ongeval geen gewonden. De straat was wel een tijdlang versperd in beide richtingen en het verkeer moest er plaatselijk rondrijden. De brandweer van Berlare kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.