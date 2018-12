Voertuig vlucht weg van controle tijdens verkeersveilige nacht Koen Baten

01 december 2018

De politiezones Berlare/Zele en Hamme/Waasmunster hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag op verschillende locaties controles gehouden in kader van de verkeersveilige nacht. Een bestuurder vluchtte weg toen hij de controlepost opmerkte. De motards hebben een achtervolging ingezet en konden de man staande houden in Lokeren. De chauffeur was in het bezit van drugs en werd overgebracht naar het bureel voor een verhoor. Ook een andere bestuurder die geseind stond voor drugs werd betrapt. Hij had 16 gram cannabis op zak en een behoorlijke som geld. Ook hij werd gearresteerd en verhoord op het politiebureau. Daarnaast werd ook een bestuurder betrapt op dronken rijden, zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.

Er werden ook nog enkele kleine overtredingen vastgesteld. De politie schreef drie pv’s van waarschuwing uit voor defecte verlichting. Twee voertuigen die niet verzekerd waren werden in beslag genomen. Er werd ook een onmiddellijke inning uitgeschreven voor een voertuig dat rondreed met bedampte ruiten.