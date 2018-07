Viswedstrijd voor de jeugd Katrijn De Bleser

Vrijdag 3 augustus is er de jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd op de vooravond van de Waterfeesten. Er kan deelgenomen worden in drie verschillende leeftijdscategorieën: 5 tot 10 jaar, 11 tot 13 jaar of 14 tot 16 jaar. Deelnemen is gratis maar het is wel nodig om in te schrijven. Dat kan nog tot 2 augustus bij donkwachter Piet Vandersnickt. Deelnemers die tijdig inschrijven kunnen op de dag van de wedstrijd de nummer van hun visplaats afhalen vanaf 13 uur bij Zicht aan ’t Meer. De prijsuitreiking staat gepland om 19 uur. Info bij de donkwachter: 0473/87.80.55 of donkwachter@berlare.be.