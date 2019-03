Vijftiger kan brand uit Sofitel in Brussel ontvluchten dankzij medewerkster hotel: “Opgelucht dat ik op tijd buiten was” Koen Baten

13 maart 2019

15u20 0 Berlare Yvan De Smet (59) uit Berlare was afgelopen nacht aanwezig in het Sofitel in Brussel, dat door een zware brand heel wat schade heeft opgelopen. De man is beroepshalve buschauffeur, en was daar met enkele mensen die hij vervoerde aan het overnachten toen de brand uitbrak. Iemand van het hotel kon nog op zijn deur kloppen waardoor hij nog tijdig naar buiten kon lopen. “De rook kwam al onder mijn deur binnen toen er geklopt werd", zegt Yvan.

Het was stevig schrikken voor de vijftiger toen hij midden in de nacht plots wakker werd omdat er iemand op zijn deur kwam kloppen. Hij sliep op het zesde verdiep van het hotel. “Ik had enkele minuten daarvoor al wat sirenes gehoord, maar dacht er niet bij na dat het voor ons hotel zou kunnen zijn", klinkt het. De man was daar aanwezig met een groep van 31 personen waarvan hij buschauffeur was. Een van de inzittenden is de vrouw die momenteel in levensgevaar in het ziekenhuis ligt. “Wij werden niet wakker van het alarm, dat was veel te stil, gelukkig kwam er iemand van het hotel ons nog wakker maken", vertelt Yvan.

Yvan kwam uit zijn bed en zag meteen dat er rook in zijn hotelkamer hing. “Ik keek door het raam en zag dat de brandweer massaal aanwezig was. Naast mij was een ladderwagen bezig met twee mensen te evacueren", klinkt het. Hij trok onmiddellijk zijn kleren aan, nam nog snel zijn gsm en liet de rest allemaal achter. “Zonder bril of sleutels liep ik de gang op. Daar toonde de hotelmedewerkster mij de gang aan langs waar we konden ontsnappen.” Doordat ze op de hoogste verdieping sliepen was er heel wat rook, en was er weinig zichtbaarheid. “De rook maakte het moeilijk om te ademen. Ik ging zo snel als mogelijk zes verdiepingen naar beneden met de trap. Ik moest bijzonder hard hoesten door de hevige rook, maar was blij toen ik buiten was geraakt", klinkt het.

De vijftiger moest niet naar het ziekenhuis voor verder verzorging, maar is enkele uren later wel nog zwaar onder de indruk. “Nu pas komt de realiteit en het besef dat ik toch wel heel veel geluk heb gehad”, aldus Yvan. “Ik hoop dat de vrouw die bij mij op de bus zat er door komt. Ik heb gisterenavond nog met haar gebabbeld, dus dit voelt wel heel raar aan", klinkt het. Om 07.00 uur vanochtend mocht de man dan zijn spullen gaan halen onder begeleiding van de politie. Alles rook hevig naar de brand en zal gewassen moeten worden.

“Ik ben tevreden dat ik kunnen ontsnappen ben. De nachtmedewerkster heeft mij mogelijks gered, en ik zal haar zeker bedanken voor wat ze gedaan heeft, want zonder haar zat ik hier misschien niet meer.” Yvan neemt nu voor de rest van de week vrijaf om even te bekomen. In december van dit jaar gaat de man met pensioen. “Op een paar maanden van je pensioen zoiets meemaken hakt er toch wel wat in", besluit Yvan.

“De brand is ontstaan in een buitenkeuken en heeft zich kunnen verspreiden via de airconditioning. Een vrouw van 49 is nog in levensgevaar nadat ze geïntoxiceerd raakte. Ze ligt op intensieve zorgen. Een branddeskundige en het labo van de federale politie zijn sinds deze ochtend ter plaatse. Brandstichting? We houden alle pistes open. In de loop van de dag zou er meer duidelijkheid hieromtrent moeten komen”, aldus Willemien Baert van het Brussels parket.