Vijf dagen verkeershinder door wegenwerken Koen Baten

18 februari 2019

In de Veerstraat in Uitbergen starten vanaf morgen wegenwerken. De werken duren normaal vijf dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Om alles veilig te laten verlopen worden er verkeerslichten geplaatst. De Colmanstraat en de Strijpwegel zullen door de werken tijdelijk afgesloten worden ter hoogte van de Veerstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog passeren langsheen de werken. In Overmere zijn er op dit moment ook wegenwerken aan de hand, wat voor sterke verkeershinder zorgt. Het doorgaand verkeer kan beter de omleiding volgen via Wichelen, Dendermonde en Berlare.