VIDEO: Topcast voor openluchtmusical Titanic op Donkmeer in Berlare Koen Baten

15 maart 2019

15u28 0 Berlare Het Donkmeer in Berlare wordt vanaf 23 augustus omgetoverd tot een gigantische set. De locatie is het decor voor de musical Titanic van Festivaria. “Ik kan rekenen op een topcast. Het wordt opnieuw een fantastische musical met heel wat prachtige muziek”, aldus regisseur Tijl Dauwe.

Dat het openluchtspektakel dit jaar zou neerstrijken aan de Donk was al langer bekend. Festivaria organiseert al sinds 1987 het tweejaarlijks openluchtspektakel. Vandaag was het tijd om de acteurs voor te stellen die in het stuk over de Titanic zullen meespelen tijdens de zomervakantie en begin september.

Podium van tachtig meter

De grootste troef van het spektakel is de locatie. Aan het water van het Donkmeer komt een openschuifbaar podium van ongeveer tachtig meter. Daarbovenop kan de musical ook rekenen op een fantastische cast. Ondere andere Ivan Pecnik, Michiel De Meyer en Peter Bulckaen zullen een rol op zich nemen. De cast wordt verder aangevuld met Goele De Raedt, Line Ellegiers, Dorian Liveyns en Nordin De Moor.

Regisseur Tijl Dauwe, overigens een man van de streek, is bijzonder enthousiast over de musical. “Het wordt opnieuw een stuk zoals we het van Festivaria gewoon zijn. Een uniek spektakel met een goed gevuld podium”, klinkt het. “Titanic leent zich perfect voor deze locatie, want het water is ideaal voor dit stuk”, zegt Tijl. “Het verhaal verschilt wel wat van de film. De musical gaat over de passagiers en de crew aan boord van het schip en dus niet over Rose en Jack”, vertelt hij.

Indrukwekkende cast

De regisseur is ontzettend blij met de cast waarmee hij aan de slag kan gaan. “Het zijn stuk voor stuk prachtige en steengoede acteurs. Ik ben bijzonder blij dat ik ze heb kunnen strikken. Ze waren zelf allemaal zeer enthousiast, want toen ik het hen vroeg zeiden ze meteen ja", lacht Dauwe.

Voor Peter Bulckaen, die de rol van Bruce Ismay zal vertolken, manager van de White Start Line, wordt het zijn musicaldoop. “Het is een stevige uitdaging, maar daar hou ik wel van", aldus Peter. “Het is een fantastische rol, in een fantastische setting”, klinkt het. “Aan de zang zal ik uiteraard nog wat moeten sleutelen, maar hier kan ik zeker rekenen op de steun van Goele Deraedt, die een pak ervaring heeft", klinkt het.

Goele Deraedt is geen onbekende. Zij speelde in het verleden al mee op het Donkmeer en kent de fantastische setting. Dit jaar neemt ze de rol van Alice Beane op zich. “Het is een komisch personage, die eigenlijk iets wil zijn wat ze niet is. Ze verblijft in tweede klasse, maar wil dolgraag in eerste klasse verblijven", aldus Goele. “Het is een rol waar ik enorm veel zin in heb. De setting hier is altijd fantastisch net als het team, ik kijk er echt naar uit", besluit de actrice.

Ook voor Nordin De Moor is het niet de eerste keer dat hij meespeelt in het openluchtspektakel. “Ik sta hier al voor de vijfde keer”, zegt Nordin. Dit keer neemt hij de rol van Thomas Andrews op zich. “Hij is eigenlijk de man die het schip ontworpen heeft en zei dat het niet kon zinken”, zegt De Moor. De acteur vindt het geweldig dat niet de klassieke versie van het verhaal wordt gespeeld, maar dat het zich meer focust op de andere personen die er aanwezig waren. “Het verhaal blijft ongeveer hetzelfde natuurlijk, maar de focus ligt anders en dat maakt het net zo leuk. Ook de cast is geweldig, we zijn allemaal vrienden en kunnen het goed met elkaar vinden", klinkt het.

Ivan Pecnik speelt in de musical de kapitein van het schip. Hiervoor mag hij een grote witte baard opzetten. Hij is klaar om deze rol gestalte te geven. “We zijn nu al in de voorbereidingen, maar vanaf mei starten we volop met de repetities", zegt Pecnik. “Het is een geweldige ervaring om hier aan het Donkmeer dit stuk te kunnen spelen. De setting met het water is gewoon fantastisch. Deze locatie gaat het stuk alleen maar versterken en ik vind het geweldig dat ik de kapitein van het schip mag zijn”, lacht Ivan.

Line Ellegiers neemt in het stuk de rol op van derdeklassepassagier Kate McGowan, Dorian Liveyns speelt de operator Harold Bride, die de melding maakt van het feit dat ze iets geraakt hebben. Ook de partner van Line, Michiel De Meyer, speelt een rol in het spektakel. “Ik ben Frederick Barret, de man in de machinekamer die het schip steeds sneller en sneller laat varen en eigenlijk weet dat het fout gaat aflopen", aldus De Meyer. “Voor mij voelt deze fantastische musical en de locatie als vakantie. Het is een zalige groep en ik heb er heel veel zin in om deze rol te vertolken", klinkt het.

Vanaf vandaag zijn ook de tickets voor het spektakel beschikbaar. De musical speelt vanaf 23 augustus tot september. Tickets kan je bestellen via www.festivaria.eu