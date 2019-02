VIDEO: Na 30 jaar liefde treden Norbert (76) en Anita (75) in het huwelijksbootje: “Plots riep hij vanuit zijn zetel of ik met hem wou trouwen” Koen Baten

01 februari 2019

17u42 2 Berlare Norbert De Grauwe (76) en Anita Ostlender (75) zijn vrijdag na dertig jaar liefde en leed in het huwelijk getreden met elkaar. Het koppel had altijd al een wens om te trouwen, maar tot op vandaag was het er nog nooit van gekomen. Nu hebben ze elkaar het jawoord gegeven in het gemeentehuis van Berlare. “We vloeken af en toe wel eens op elkaar, maar de liefde is zeker niet verminderd”, aldus Norbert en Anita.

Het koppel leerde elkaar dertig jaar geleden kennen op radio Orlando in Schoonaarde, waar Norbert vroeger plaatjes draaide als Norberto Delgrado. Toen de wasmachine van Anita stuk was, kwam Norbert deze maken, en nadien leerden de intussen kwieke zeventigers elkaar beter kennen en kwam er een mooi liefdesverhaal uit. “De wasmachine is intussen al vernieuwd, maar Norbert zie ik nog altijd even graag”, vertelt een dolgelukkige Anita.

Norbert vroeg zijn vrouw ten huwelijk thuis in de zetel. “Plots riep hij mij en vertelde hij me vanuit de zetel dat hij wou trouwen met mij. Ik was dolgelukkig en heb uiteraard ja gezegd", klinkt het. “De eerste seconden wou ik het niet geloven en dacht ik dat hij me voor de gek aan het houden was, maar al snel bleek het bittere ernst te zijn.” Het koppel had altijd al een wens om te trouwen, maar wachtte er toch dertig jaar lang mee. “Waarom? Dat weten we niet, maar nu is het nog specialer en kunnen we er nog meer van genieten”, zegt Norbert.

“Geen alledaags huwelijk”

Op het gemeentehuis in Berlare hadden ze een ouder koppel dat trouwde nog niet vaak gezien. “Dit is geen alledaags huwelijk, maar daarom zeker niet minder mooi”, zegt schepen Ann Van Driessche, die het huwelijk voltrok. “Alle familieleden en vrienden zijn hier aanwezig om dit plechtige en mooie moment vast te leggen.”

Anita droomde al heel lang van trouwen en is tevreden dat het eindelijk zover is. “Dat het op latere leeftijd is, maakt me niet uit. Ik ben dolgelukkig en het is een dag om nooit meer te vergeten”, klinkt het. Het koppel trouwde alleen voor de gemeente, maar gaf vrijdagavond nog een groot feest in Oudegem voor alle familieleden en vrienden. “Het is al zeker een dag om nooit meer te vergeten. Voor ons kan het niet meer stuk en we kijken enorm hard uit naar de jaren die nu komen”, sluit het verliefde echtpaar af.