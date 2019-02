VIDEO Na 30 jaar liefde treden Norbert (76) en Anita (75) in het huwelijk: “Plots riep hij vanuit zijn zetel of ik met hem wou trouwen.” Koen Baten

01 februari 2019

Norbert De Grauwe (76) en Anita Ostlender (75) zijn vrijdagnamiddag na dertig jaar liefde en leed in het huwelijk getreden met elkaar. Het koppel had altijd al een wens om te trouwen, maar tot op vandaag was het er nog nooit van gekomen. Nu hebben ze hun jawoord gegeven in het gemeentehuis van Berlare. “We vloeken af en toe wel eens op elkaar, maar de liefde is zeker niet verminderd", aldus Norbert en Anita.

Het koppel leerde elkaar dertig jaar geleden kennen, toen de wasmachine van Anita stuk was. Norbert kwam deze toen maken, en nadien leerden de intussen kwieke zeventigers elkaar beter kennen en kwam er een mooi liefdesverhaal uit. “De wasmachine is intussen al vernieuwd, maar Norbert zie ik nog altijd even graag", vertelt een dolgelukkige Anita.

Norbert vroeg zijn vrouw ten huwelijk thuis in de zetel. “Plots riep hij mij en vertelde hij me vanuit de zetel dat hij wou trouwen met mij. Ik was dolgelukkig en heb meteen ja gezegd", klinkt het. Het koppel had altijd al een wens om te trouwen, maar wachtte er toch dertig jaar lang mee. “Waarom weten we niet, maar nu is het nog specialer en kunnen we er nog meer van genieten", zegt Norbert.