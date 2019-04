Viceminister Alexander De Croo (Open Vld) op bedrijfsbezoek in Berlare Koen Baten

16 april 2019

13u15 0 Berlare Twee Berlaarse bedrijven hebben dinsdag viceminister Alexander De Croo over de vloer gekregen. De minister kwam langs om de ze hart onder de riem te steken en te luisteren naar hun verhaal. Hierbij bracht hij onder meer een bezoek aan Azaleakwekerij Van de Steene in Overmere.

Zaakvoerder Eric Van De Steene startte het bedrijf in 1985 en runt het intussen samen met zijn vrouw. “We kweken hier jaarlijks 500.000 planten”, zegt Eric. “Intussen gebeurt er al veel machinaal, maar we werken elk jaar ook nog met een aantal seizoenarbeiders.” De kwekerij in Berlare is de enige in de streek, azalea’s worden meestal gekweekt in Lochristi, maar Eric settelde zich in Berlare. “Het is leuk om eens een bezoek te krijgen van een minister die interesse toont in je bedrijf”, klinkt het. Alexander De Croo was zeer geïnteresseerd in de werking van kwekerij en kreeg een hele rondleiding.

De minister ging ook op bezoek bij fietspoetsproject De Sperwer vlakbij het Donkmeer. De poetsdienst geeft mensen met een beperking en vrijwilligers hier een mooie plaats om aan dit project mee te werken. Het is een project dat op poten werd gezet door De Sperwer vzw, een dagcentrum voor mensen met een beperking in Lokeren. Het project bestaat intussen al bijna vijftien jaar.