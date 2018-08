Verwarde bejaarde valt in Schelde, maar kan gelukkig gered worden Koen Baten

06 augustus 2018

19u45 7 Berlare Aan het Sluis in Berlare is een bejaarde man in het water terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van het Riekend Rustpunt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 19 uur in een afgesloten arm van de Schelde. De bejaarde man zat nog net met zijn hoofd boven water toen twee wielertoeristen hem zagen. Zij alarmeerden meteen de hulpdiensten, die snel ter plaatse waren. De man kon dan ook uit zijn benarde situatie gered worden.

Hoe de man in het water terechtgekomen is, blijft onduidelijk. Hij was erg verward, had geen identiteitspapieren op zak en reageerde ook niet op de vragen van de hulpverleners. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis van Dendermonde. Zijn toestand was niet kritiek.