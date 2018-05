Vermeire en Van Gucht komen naar Stroming 30 mei 2018

Jacques Vermeire komt naar Berlare met zijn nieuwe show 'Van 7 tot 77'. De show met Ruben van Gucht als 'aangever' gaat deze zomer in première. "Ik kom hier graag, vooral voor het Cultuurcafé met een variëteit aan bieren", zegt Vermeire. "Met Ruben betrek ik opnieuw de jeugd in wat ik doe." Ruben Van Gucht is niet aan zijn proefstuk toe. "Dit is mijn derde theatervoorstelling. Jacques was altijd al mijn idool. Ik vind het fijn om met hem het podium te delen." Met honderd optredens voor de boeg zal het duo in totaal voor 70.000 toeschouwers spelen. De voorstelling in cc Stroming vindt plaats op 12 januari. Tickets en info: www.jeroenevents.be. (KDBB)