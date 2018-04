Verkeersmaatregelen in centrum 23 april 2018

In enkele centrumstraten van Berlare wordt een tonnagebeperking ingevoerd.





Dat betekent dat voertuigen die in beladen toestand meer wegen dan 3,5 ton daar niet langer zijn toegelaten. Concreet gaat het over het tracé van de Turfputstraat tot aan het einde van het Schuitje en het tracé van Dorp, Quote, Overheet tot aan het einde van de Heirweg in beide richtingen.





Bovendien geldt binnenkort ook een rijverbod aan één kant in de Rijtewegel. Het gaat om het deel tussen de Marten D'Hooghestraat en de JB Courtmansstraat.





(KDBB)