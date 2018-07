Verkeershinder in Brugstraat Katrijn De Bleser

31 juli 2018

19u13 3

Momenteel worden er dringende herstellingswerken uitgevoerd in de Brugstraat in Berlare. Die zijn nodig nadat er een wegverzakking werd vastgesteld. Om de werken te kunnen uitvoeren, is er één rijstrook afgesloten voor verkeer. Er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. De gemeente waarschuwt voor tijdelijke verkeershinder in de Brugstraat.