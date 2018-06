Verenigingen kunnen deel van Kasteelpark huren 21 juni 2018

Verenigingen kunnen voortaan activiteiten organiseren in het Kasteelpark. Dat besliste de gemeenteraad. Het park nabij de oranjerie en het oranjeriegebouw worden verhuurd. Dat gebeurt onder leiding van de directeur en de Raad van Beheer van cultureel centrum Stroming. De voorwaarden om te huren zijn vergelijkbaar met die van de andere culturele gebouwen en zalen in de gemeente. Aanvragen worden chronologisch behandeld, gemeentelijke activiteiten hebben steeds voorrang en de verhuuropties zijn beperkt tot maximum één keer per jaar. Lokale en erkende verenigingen betalen minder. De locatie en de bestemming van de site vragen enkele bijzondere aandachtspunten. Zo zal verhuur buiten de normale openingsuren extra overleg vragen met de gemeentelijke diensten want het Kasteelpark wordt 's avonds immers afgesloten. Auto's mogen niet zomaar het terrein oprijden. Er moeten ook nog enkele werken uitgevoerd worden op de site. Op die momenten is verhuur niet mogelijk. (KDBB)